51歲日本搞笑團體「TKO」的成員木本武宏，因十分善於投資理財而聞名，過去還曾拍攝影片介紹「跑步就能賺錢」的方法而受到大眾矚目。不料，近期沉迷於投資虛擬貨幣的他，卻傳出涉嫌詐欺、侵占不少演藝圈好友的資產高達上億，使他演藝事業幾乎停擺，就連所屬經紀公司都與他切割，對此他也出面表示「用一生償還」表達歉意。

根據日本媒體的《Sponichi Annex》的報導，木本武宏日前已連續2周以身體不適為由缺席自己所主持的綜藝節目，除此之外他原本所參與演出的節目也罕見改播舊的內容，令不少人感到相當奇怪。隨後就有媒體報導，電視台相關人士透露，木本武宏近期因沉迷於投資虛擬貨幣，找來了與他交情甚好的藝人、後輩及工作人員們參與投資，並陸續集資、借款，金額高達7億日幣（約台幣1.6億元），沒想到他們準備開始進行投資時，與他共同投資的男性合夥人竟捲款後失聯，讓所有人血本無歸，木本武宏一時之間也無法償還，引起外界罵聲不斷，由於投資金額龐大警方也開始介入調查，他手上的主持工作及代言活動也一一被撤換，演藝事業幾乎陷入谷底。

對此，木本武宏在昨（23）日於推特上首度發聲，表示自己除了退出經紀公司「松竹藝能」外，也承諾會在近期將事情的原委解釋清楚，造成朋友、贊助商、節目工作人員的困擾感到相當抱歉，也向支持的粉絲致上最大的歉意。但他強調自己沒有要因此引退，他會「以誠意回應造成困擾的債權人，願用一生償還」；他的個人事務所隨後也表示「木本武宏絕對不會說謊，全盤說出」，對於所有信任他們的投資夥伴感到相當抱歉，現在已與律師溝通，向捲款潛逃者提告。

事實上，整起投資詐騙事件有不少名人都因此受害。其中，42歲的諧星吉村崇及男星川島邦裕等人，都分別投入了5000萬日幣（約新台幣1118萬元）及上百萬日幣的資金加入投資，因此面對媒體詢問時也難掩憂慮，希望被詐騙的金額能盡快找回來。