一名從事餐飲業的男網友表示，昨日晚間一對年輕的父母及阿嬤，帶著年僅4歲的男童到店裡用餐，期間男童不斷無理取鬧、塗鴉桌面、弄壞點餐用的簽字筆，都不見父母出面制止，令他不滿批評，「不會教就不要生好嗎？」貼文曝光，引發網友熱議。

原PO昨（23）日於臉書社團《爆怨公社》指出，晚間6點一對年輕父母及阿嬤，帶著年約4歲的男童到店內用餐，從點餐到出餐，男童不斷鬧小少爺脾氣，都不見父母制止，只有阿嬤在一旁安撫，「我明顯感受男童的家人大多是慣著他」。

原PO表示，用餐期間，男童拿起畫菜單的簽字筆在桌面塗鴉，父親見狀後，未經店員允許，直接拿外帶用的傳單給男童，剛買的點餐筆也被畫到筆頭扁塌、壞掉，原PO說，可以理解男童年紀小、不受控，但父母對自己孩子頑皮行為，完全視若無睹，「若你的小孩要塗鴉才會安靜，出門就該自己準備繪圖板」。

剛買的簽字筆筆頭，被男童畫到壞掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，店長曾想要給男童果凍，他出面制止表示「果凍是給表現好的孩子，不是給無理取鬧和沒素質的家長的」。且男童一家人造成周圍用餐客人困擾，都不見父母有一絲歉意，付錢拍拍屁股就走，令他不滿批評，「不會教就不要生好嗎？過去不少兒童吃飯把桌面弄得亂七八糟，我們也都能理解與接受，但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！」

貼文曝光，網友也加入討論，「這小孩以後長大絕對是顆可怕的社會毒瘤」、「一堆只會用3C顧小孩的也沒好到哪去」、「很正常啊！你遇到的還是4歲，我常在餐廳看到國小生也是這樣」、「真的現在很多爸媽都不管的」、「很多家長自己本身就欠教育了，當然他們的小孩一定也是有樣學樣啊」。