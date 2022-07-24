Shohei's 20th homer of the year was a rocket. 😳 pic.twitter.com/TafobCYZBZ — MLB (@MLB) July 24, 2022

天使「二刀流」大谷翔平前役登板拿不下勇士，24日兩軍再戰，大谷敲出雙安，包括1支陽春全壘打，個人本季第20轟出爐。不過勇士開場集中攻勢，天使先發投手山多沃（Patrick Sandoval）只撐了3局被打5分退場，勇士前4局攻下7分，終場就以7比2打敗天使。

勇士首局以3支安打和內滾送回2分，第3局以4支安打加四壞保送拿下3分。天使第4局由沃許（Jared Walsh）、鈴木清的安打終於打破鴨蛋，但下半局又遭萊利（Austin Riley）的兩分彈把差距擴大到6分。

5局上，大谷翔平凡是接近好球帶的都出棒攻擊，打兩個界外形成兩好兩壞，這時萊特（Kyle Wright）想要拚三振，投了低處進壘的變速球，被大谷敲成右外野平飛球。這球雖不高卻非常有力，一路飛出右外野圍牆，但是壘上無人只是陽春炮。這是大谷旅美第3個單季20轟的球季，他在新人王球季104場22轟，本季至今91場20轟。

大谷這1轟仍不足以救回天使，沃許的單場3安也無用，勇士萊特輕鬆收下第12個勝投。勇士外野手杜瓦（Adam Duvall）因為左腕痠痛，打完前兩局提前退場。天使吞下5連敗，單月第14敗，39勝55負持續沉淪，大谷最近6次開轟天使都輸球。這兩戰勇士對天使打了15分，只被得3分，雙方還剩下系列賽最後一戰。