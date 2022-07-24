中市太平區雙語聯盟營隊Fun暑假，讓學生與外師瘋狂玩一「夏」。(台中市政府提供)

台中市教育局利用暑假辦理各式各樣雙語營隊！教育局長楊振昇24日說，長億高中舉辦太平區國中小雙語探索營隊，由外師帶領長億雙語實驗班學生及偏鄉志工服務隊一起規畫執行；邀請「太平區雙語及國際教育聯盟學校」，包括中華國小、新光國中等共15校、72位師生參加，與外師瘋狂玩一「夏」。

楊振昇指出，台中市聘任外師人數為六都之冠，為推廣雙語教學，111學年度已有152個國中小申請雙語教學計畫，透過高國中小區域雙語策略聯盟共同發展雙語課程和營隊活動，寒暑假期間更充分利用外師人力資源協助辦理各項營隊，讓孩子們都能自然而然與外國人用英語交談互動。

長億國小二年級營隊學員楊同學說，在教室上英語課很有趣，不會有壓力，老師都會反覆教、反覆念，讓我們自然而然學會。東山高中國中部一年級賴同學指出，這是一場大冒險活動，是自我極限大挑戰，「沒想到自己竟然能克服爬高的心理障礙，完成不可能的任務，真是太精彩、太好玩了！」

學生家長張媽媽對活動讚不絕口表示，學習的過程是最難能可貴的經驗，學習活動採動靜交錯，將英語自然帶入孩子學習動機變強，為爭取小隊榮譽不想錯過任何關卡，學習企圖心也瞬間提升；從孩子返家後的反饋，就知道收穫滿滿，獨立心開始萌芽。

長億高中校長沈樹林強調，辦理雙語探索營隊，讓更多學生認識、體驗及探索雙語課程的樂趣，並讓參與體驗課程的學生在「做中學、學中覺、覺中做」；呼應學校國際教育願景，打造長億高中成為一所擁有均等機會學習國際及雙語教育的優質公立高中。