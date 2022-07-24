新竹棒球場承包商曾評鑑優良廠商 侯友宜：主辦機關要落實督導 12:032022/07/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹棒球場品質糟 侯友宜：主辦機關要嚴格落實督導 。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹棒球場品質被球迷撻伐，廠商巨佳曾被新北市評鑑為優良廠商，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，這家承包商在中央、北、北、桃、竹都有承辦工程，最重要是主辦機關要嚴格落實督導，讓施工品質做好才最重要。 12億翻修新竹球場負評如潮 高虹安霸氣喊：交給我改善 新竹棒球場花12億卻負評海 他嗆林智堅：我怕桃園也這樣 侯友宜啟動選任選戰 侯營人士：沒有什麼幾套劇本的事情 #新竹棒球場 #侯友宜 #林智堅 #新竹市 #中華職棒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹棒球場改建太爛 網起底包商9年前偷工減料黑歷史 08:562022/07/24 社會 新竹棒球場斥12億負評如潮 她酸林智堅：這就是「讓人感動的政績」 16:372022/07/23 政治 12億新竹球場女廁1奇觀 網傻眼：世界怎跟得上新竹 11:252022/07/24 生活 侯友宜新北支持度領先近20％！沈富雄戳破背後關鍵：這個人很急 21:472022/07/23 政治 12億對8000萬！他貼一張新竹、天母棒球場對比照：真的會笑死 00:572022/07/24 生活 新竹棒球場砸12億慘淪「地獄球場」藍營要求林智堅道歉 20:442022/07/23 政治 「改變的勇氣」掀論戰 侯友宜：是記錄新北人克服萬難的勇氣 16:502022/07/23 政治 酸侯友宜「改變的勇氣」 林佳龍：大家還以為是我的口號 12:512022/07/23 政治 中職》新竹球場爆安全疑慮 球員工會請聯盟「暫時停賽」 09:462022/07/24 體育 新竹棒球場遭批評有如古巴 他曝「真實目的」網全笑翻 17:152022/07/23 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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