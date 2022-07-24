新竹棒球場品質被球迷撻伐，廠商巨佳曾被新北市評鑑為優良廠商，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，這家承包商在中央、北、北、桃、竹都有承辦工程，最重要是主辦機關要嚴格落實督導，讓施工品質做好才最重要。

12億翻修新竹球場負評如潮 高虹安霸氣喊：交給我改善
新竹棒球場花12億卻負評海 他嗆林智堅：我怕桃園也這樣
侯友宜啟動選任選戰　侯營人士：沒有什麼幾套劇本的事情
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