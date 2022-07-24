縣府今年也將舉辦27場次免費犬貓絕育3合1活動。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣全縣登記的家犬、家貓數量約6萬隻，為提高民眾家毛小孩防護力，苗栗縣府每年巡迴18鄉鎮市，協助飼主幫家寵預防注射狂犬病疫苗，今年已舉辦69場、有3678隻家犬貓完成施打疫苗，縣府動物保護防疫所也提醒民眾若不定期幫毛小孩打疫苗，將對飼主開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

根據統計，苗栗全縣家犬共有4萬3999隻、家貓1萬6823隻，縣府動保所2018年開始主動出擊，定點巡迴免費狂犬病疫苗注射，今年將巡迴150個場次，到18鄉鎮市協助飼主幫毛小孩打疫苗。

動保所長張俊義表示，國內動物狂犬病疫情從2013年爆發後，大安溪以北都一直沒有在野生動物上檢測到陽性病毒反應，因此大安溪被不少專家稱為防治狂犬病的「大安溪防線」，因此每年都會巡迴打狂犬病疫苗，來提高犬貓接種率守住防線。

他說，狂犬病疫情爆發第1年，飼主都比較緊張，當年整體施打率達到8成，但接下來幾年都只有4、5成左右，要守住防疫前線，全縣施打率至少要達7成，才有辦法形成保護力，因此縣府每年都會積極推廣。

張俊義表示，飼主若無法參與免費巡迴活動，苗栗縣目前共有有25間民間動物醫院，可提供注射狂犬病疫苗，不過每劑收費200到300元不等，動保所每周1、3、5也有提供自費施打服務，每劑則收100元。

另外，除巡迴注射狂犬病疫苗，縣府今年也將舉辦27場次免費犬貓絕育3合1活動，包括絕育晶片植入、寵物登記、施打狂犬病疫苗等服務。若飼主自主帶毛小孩絕育，公犬貓每隻補助800元、母犬貓每隻1500元。