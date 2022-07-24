極端高溫衝擊全球，部分國家溫度一度攀升到攝氏40度以上，不只帶來公衛危機，對農業也帶來嚴重威脅。因應2050淨零碳排目標，農委會主委陳吉仲提出農業綠能目標，2040年將提供全國40％的綠電。

今年4月總統蔡英文宣示台灣要在2050達到淨零轉型，在12項轉型關鍵戰略中，與農業相關的包含增加自然碳匯、循環零廢棄、增加綠能等3項，農委會因此更進一步提出2040目標與重要措施。

陳吉仲表示，增加農業碳匯部分，目標增加森林面積、更新老化竹林、增加海草床與紅樹林等等做法，來積極增加碳匯量1000萬公噸；其次是農業綠能要滿足全部的農業用電，並提供全國40％綠電，透過農業設施屋頂來設置太陽能板，不僅降低氣候威脅，同時可以增發綠電，兼具調適與綠能發展。

再者，農業循環目標妥善利用500多萬噸農業剩餘資源，運用畜禽廢棄物發展沼氣發電、利用樹枝殘渣來製作生質燃料棒等。將令人頭痛的廢棄物，再循環為能源的生力軍。

此外，由於個別農民取得碳權的門檻太高，因此未來會透過整合方案的方式，媒合企業將資源投入各種農業淨零方案當中，並納入其ESG(環境、社會、公司治理)報告，讓企業資源成為農業淨零的助力，達到三贏效果。