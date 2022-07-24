味全龍啦啦隊《Dragon Beauties》有許多超人氣啦啦隊員，像是小龍女賴可有著一對傲人北半球透過節奏上下震動，讓球迷心也跟著跳動；星岑則出寫真露出超胸側乳，掌握流量密碼；而隊長琪琪也不讓隊員專美於前，在IG上分享一系列的身穿水藍色內衣的性感照片，讓許多球迷大飽眼福。
日前琪琪在個人IG上PO出一系列的養眼照，是幫廠商代言的內衣宣傳照。只見琪琪漂亮的臉蛋泛起紅暈，露出勾人的眼神，上身只穿水藍色的胸罩，毫不遮掩的露出深邃的乳溝，髮絲凌亂的她把自己裹在純白的被單中，更令人浮想聯翩，平常穿衣風格較為保守的她，此刻誘人指數大大飆升。
粉絲紛紛興奮嗨喊，「阿琪這也太辣了吧，突然不太習慣」、「請問為什麼有世界級大美女」、「琪琪身材好辣」、「今年的生日願望就決定是成為那條被被」、還有人開玩笑道：「有人發現牆上有兩幅花的圖片嗎？我是沒有」。
據了解，目前擔任《Dragon Beauties》隊長的琪琪，啦啦隊資歷豐富，歷經義大犀牛犀睛女孩、統一7-ELEVEn獅Uni Girls和P.League+新竹攻城獅慕獅女孩，身為隊長態度積極又認真，無論再熱再累，球場上都可以明顯聽到琪琪的應援聲，不僅身材亮眼突出，更賣力的舞姿為球員打氣加油，琪琪也在IG的貼文自嘲道：跳應援都在用汗洗澡。
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