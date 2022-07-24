香港53歲女星翁虹是著名美女代表，亞洲小姐冠軍出身的她，年輕時的高顏值躍居成女神地位，就連現在身為熟女，依舊凍齡，而翁虹的美女基因，也全都遺傳給14歲愛女劉蒔（Crystal），母女在日前合體拍手勢舞影片，劉蒔五官俏麗、顏值精緻，已是亭亭玉立的少女一枚。

翁虹日前在抖音分享和女兒劉蒔一起跳手勢舞的影片，她幽默發文：「被迫營業的一天：靈巧的小水晶和她的拖油瓶媽媽」，只見翁虹綁著氣質包頭入鏡，氣色極佳、顏值凍齡，完全看不出已經年過半百，而女兒的顏值更是吸睛，綁著高馬尾的劉蒔長得亭亭玉立，她已褪去以往的稚嫩，五官俏麗、顏值精緻，舉手投足滿是青春活力。

翁虹和14歲女兒合體跳手勢舞。（圖／取材自翁虹抖音）

14歲劉蒔遺傳翁虹的高顏值，俏麗模樣讓網看傻：「終於有個毫不遜色的星二代了」、「終於看見一個真的好看的星二代」、「很難得看到哪個女明星的女兒顏值比媽媽高的！」、「女兒比媽美系列」，留言滿是好評。

翁虹2007年1月嫁給第2任丈夫劉冠廷，同年10月生下女兒劉蒔，如今劉蒔已長成亭亭玉立的美少女，即將邁入15歲的她，繼承媽媽的高顏值，完全不怕鏡頭的她個性活潑、談吐大方，劉蒔日前還拍古裝寫真，她透露：「橫店年初真的好冷。這次拍寫真，真的也感受到了當演員的不容易」，劉蒔還開心說：「我還蠻喜歡穿古裝的！希望之後還有機會穿古裝。謝謝媽媽給我這次機會」，似乎不排斥繼承媽媽的衣缽。

翁虹也感性說：「很多人都會被演藝圈的光鮮亮麗及虛榮心給迷惑，卻都忽略了當中的艱辛！你在陰冷的天氣只拍了一組寫真就深有感悟，媽媽覺得很欣慰！因為只有深刻體會，才能真正明白每個行業需要不斷的努力」，母女隔空對話也被外界解讀是，翁虹不排斥女兒出道。