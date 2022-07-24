柯文哲站在竹筏上很穩。（邱立雅攝）

柯文哲在竹筏上蹲馬步。（邱立雅攝）

台北市長柯文哲參與民眾黨大眾走24日來到新竹縣，並前往竹北沿海地參訪，了解在地烏魚子產業，柯文哲還現場穿上青蛙裝划竹筏、補白蝦，他表示此行是出來學習，是他第一次知道全台烏魚子養殖最北的地區在新竹，也坦承出來多認識人，選舉到了，還是要拉抬一下地方參選人。

民眾黨全台大眾走地方產業拜訪活動，24日來到位於竹北鳳山溪出海口的北岸，拔仔窟烏魚養殖區，該處占地約60公頃，是全台最北邊、也是最大的烏魚養殖區，柯文哲率地方參選人及柯爸、柯媽前來關心養殖業者與農民，希望共同來推廣農漁特產。

柯文哲表示，此行出來有幾個目的，學習很重要，他是首次知道全台養烏魚子最北邊在新竹，也是號稱全台最好品質的烏魚，過去都以為在南部縣市，此行出來多認識一些人，但他也坦言，年底選舉到了，地方候選人還是需要拉抬一下。

現場也安排柯文哲與竹北市民代表林碩彥一同划竹筏嘗試捕撈，體驗漁民生活，只見柯文哲一馬當先站在船頭開划，划到魚塭蝦池中心時突然蹲起馬步，穩當當站在竹筏上。最後在養殖業者協助下，收成了約7斤白蝦。