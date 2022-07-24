蔡英文總統今（24日）出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（24日）出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」，由第26屆理事長、基隆市長林右昌交接給第27屆理事長、桃園市長鄭文燦。蔡總統致詞時強調，年底九合一選舉同步舉辦18歲公民權修憲公民複決，公民權下修讓更多年輕人參與公共事務，期許鄭文燦帶領下，讓世界夥伴更能看見台灣。

蔡總統表示，很開心以中華民國童軍總會會長的身分出席，一起見證第26屆、第27屆交接，首先要感謝第26屆幹部過去6年來努力，所有夥伴合作無間，台灣童軍運動蓬勃發展，也累積豐碩的成果，爭取到第27屆童軍亞太區領袖會議在台灣舉行，雖然受到疫情影響改為線上方式，但童軍伙伴仍持續努力，再度爭取到第28屆童軍亞太區領袖會議、2025年在台灣舉行。

蔡總統指出，感謝林右昌帶領童軍積極走向世界，同時也期許鄭文燦帶領下，讓世界夥伴更能看見台灣，未來期許童軍運動推展可以繼續強化和社會連結，讓所有的夥伴能把童軍「以服務為目的」的精神落實在每計畫中，許多年輕夥伴在童軍教育中培養出樂於奉獻、積極參與社會的精神。

蔡總統強調，今年底九合一選舉將同步舉行18歲公民權修憲公民複決，若未來公民權下修至18歲，可以讓更多年輕人有意願、機會參與公共事務，也帶動各領域進步，童軍伙伴未來也將投入各行各業，帶領更多年輕朋友一起關心社會發展，為台灣未來帶來更多創新與改變。

鄭文燦表示，未來任內妥善運用林右昌前理事長所完成管理權變更的陽明山童軍露營場，將規畫戶外、童軍、環境等教育活動，讓學生及民眾能藉此親近體驗與學習場域，成為一個國家級的童軍教育營地。

鄭文燦也提到，接下來更規畫協助國內童軍邁向國際，鼓勵國內夥伴積極參與國際露營活動、青年論壇會議，在國際上為台灣發聲，提升台灣於國際能見度。