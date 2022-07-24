胡軍在劇中飾演外號「人屠」的北椋王徐驍。(中天娛樂台提供)

胡軍(左起)、張若昀飾演父子，互飆演技。(中天娛樂台提供)

陣容強大的武俠權謀劇《雪中悍刀行》改編自烽火戲諸侯的玄俠類同名小說，由實力堅強的老戲骨胡軍及新生代當紅演員張若昀、李庚希領銜主演。劇情描述北椋王徐驍為了讓北椋世子徐鳳年能夠順利世襲罔替，從數十年前就開始謀劃，甚至犧牲其他子女，這讓徐鳳年決定不受父親擺佈，接下挑戰並走出自己的一條路。

在《雪中悍刀行》飾演北椋世子徐鳳年的實力派演員張若昀，過去在《慶餘年》因飾演「范閑」一角，精湛的演技大受好評，人氣也跟著水漲船高，近年來戲約不斷。近期他主演的新劇《鳴龍少年》舉行開機儀式，該劇翻拍自阿部寬主演的經典日劇《東大特訓班》，張若昀在劇中將飾演英語老師雷鳴，陪伴學生考入心儀大學的熱血校園劇，而張若昀接演該劇的消息一出，讓喜愛他的粉絲相當期待。

但不少網友更關心「欠的《慶餘年》、《雪中悍刀行》第2季什麼時候才拍？」頻頻敲碗要張若昀趕快「還債」。張若昀曾說因拍古裝劇要戴頭套，會影響髮際線，為了養髮不能連續接拍古裝劇，因此粉絲們推敲估計《雪中悍刀行2》還要再等一陣子。

除了影響髮際線之外，拍攝環境也較艱辛，其中《雪中悍刀行》的名場面「蘆葦蕩之戰」更耗時20天才拍攝完成，很多演員更是熱到中暑、脫水，張若昀更透露他是從那時開始做菜給演員們吃，「因為大家都已經體力消耗太大」，希望改善演員們的伙食，不過他也開玩笑地表示，做飯這件事是他佈的一個大局：「劇裡所有人都圍繞著徐鳳年，抓住這些演員的胃，來讓徐鳳年俘獲他們的人心，所有人在戲裡都特別愛世子，因為世子每天給他們放飯！」

《雪中悍刀行》飾演張若昀父親徐驍的胡軍也稱讚張若昀的廚藝，更表示在艱苦的劇組裡，對他來說張若昀的食物是米其林級別，而劇中胡軍是疼愛兒子的父親，胡軍坦言這角色和自己很像，「我們都愛兒子！」胡軍曾帶兒子康康上《爸爸去哪兒3》，康康穩重的個性吸粉無數，今年13歲的他身高已近180，長相更被說神似男星楊洋，一談到兒子胡軍更得意的說：「我希望他能夠超過我，甭管身高還是其他方面，我覺得他一定會超過我！」，話語中透露對兒子滿滿的愛。

《雪中悍刀行》明（25）日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。