南韓「性感小野馬」泫雅，4天前推出全新單曲《Nabillera》回歸樂壇後，洗腦又輕快的旋律立即受到矚目，短短幾天就登上各大音樂排行榜，人氣再度飆升。但沒想到今（24）日卻傳出她參加節目錄影時，竟錄到一半突然昏倒在攝影棚，嚇得現場所有人趕緊將當送醫治療，經紀公司「P Nation」也出面回應了。

泫雅日前推出全新單曲《Nabillera》後，就開始進行緊湊的宣傳行程，豈料今日卻傳出她在錄製節目的過程中竟突然昏倒，嚇壞所有工作人員，趕緊將她送醫治療，令粉絲們相當擔心。而泫雅所屬的經紀公司「P Nation」今日稍早也在官方社群上發出公告，表示「預計今天進行的《SBS人氣歌謠》生放送舞台（直播舞台）和面對面簽名會都因藝人健康因素將缺席」；而原本要替泫雅舉行簽名會的「Music Korea」隨後也發出公告，表示簽名會將延期，再度引起網友熱烈討論，紛紛祈禱泫雅身體狀況無礙。

事實上，泫雅過去就曾公開透露，因自己從小到大的夢想就是站在舞台上，因此她出道多年一直不敢有任何的失誤，強烈的責任感讓她備受壓力，但她原本一直以為自己是個十分堅強的人，沒想到2016年前往醫院檢查時，才發現自己罹患憂鬱症及恐慌症，有時候會眼前突然一片黑就突然暈倒，檢查腦波才知道是「迷走神經性昏厥」。而她選擇公開病情，除了想向受到影響的相關工作人員致歉外，也呼籲有類似症狀的人一定要趕快就醫，令粉絲相當心疼。