大陸最高法院近日發聲，表示堅決禁止針對新冠康復者的就業歧視，此外，要堅決維護政權安全，為中共二十大召開營造安全穩定的政治社會環境。

大陸最高法院院長周強近日主持召開會議時強調，要依法妥善審理涉民生領域案件，加強對高校畢業生、農民工和新就業形態勞動者等群體權益保護，堅決禁止針對曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者的就業歧視。

周強指出，要全面貫徹總體國家安全觀，堅決維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全、意識形態安全，維護社會大局穩定，為中共二十大勝利召開營造安全穩定的政治社會環境。

周強表示，要常態化開展掃黑除惡鬥爭，依法從嚴懲處人民群眾深惡痛絕的犯罪，嚴厲打擊網路詐騙、養老詐騙，堅決維護人民群眾生命財產安全。要加大知識產權司法保護力度，完善反壟斷和反不正當競爭裁判規則，服務建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。

他要求，要加強產權和企業家權益司法保護，積極運用司法手段激發市場主體活力、弘揚企業家精神，讓企業家專心創業、放心投資、安心經營。要加強對數據技術應用、數位經濟發展的司法保護，推動營造開放、健康、安全的數位生態。要依法平等保護中外當事人合法權益，強化市場主體法治意識和契約精神，營造市場化、法治化、國際化營商環境，服務擴大高水平對外開放。