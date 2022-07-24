千金難買好鄰居，1名女網友於臉書發文，樓上住戶常常往下亂丟菸蒂掉到她家陽台，宛如下起「菸蒂雨」，她上樓找對方理論卻吃閉門羹，找了管委會、警方、環保局求助，皆得到未發生火災無權處理的答覆，原PO氣得發文直呼：「等到真的火災了，還來得及處理嗎」，貼文一出引起熱議。

鄰居朝樓下狂丟菸蒂，主管機關僅回：「未發生災無法處理」，她怒罵：「出事來得及嗎」？（圖／爆料公社）

鄰居朝樓下狂丟菸蒂，主管機關僅回：「未發生災無法處理」，她怒罵：「出事來得及嗎」？（圖／爆料公社）

1名女網友於臉書社團《爆料公社》抱怨，樓上的住戶常常將菸蒂丟下樓，導致她家陽台全是菸蒂，她上樓想告知對方別再丟了，鄰居卻不開門，原PO也於對方家門口貼「請發揮公德心，菸灰、菸蒂請勿不要往下丟」的單子，鄰居還是照樣丟，她用盡各種辦法，不論是告知管委會、報警、致電環保局等，但得到的回覆不是無權介入，就是未釀成火災無法處理，讓她不禁發文怒罵：「就問！等到真的火災了，還來得及處理嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛留言：「送他一個美美的菸灰缸啊 反正你在樓下聞不到菸味」、「沒有公德心」、「遇到這種真的很無言」、「裝監視器對著照，拍到先檢舉再提告毀損」、「住大樓真的鄰居很重要」、「我家就是這樣引起火災的」、「千金難買好鄰居」、「收集起來還給他」。

也有人說：「真的要發生事情才會有人處理，別懷疑現在的人處理事情的能力，呵呵呵，因為大家都是平民百姓，不是（官）阿」、「管委會真的沒權管，最多只能勸導，管委會不是執法單位」、「社區全體住戶集體連署抗議 萬一造成火災或燒燙至人身時 誰要負責」。