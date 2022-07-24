縣長徐耀昌等人為選手們加油打氣。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府每年暑假都會規劃辦理專屬青少年的3對3籃球鬥牛賽，今年邁向第17年，預賽的報名隊數達157隊、多達1千位選手，縣長徐耀昌等人24日上午到竹南運動公園風雨球場，為參賽選手加油打氣，並主持開球儀式。

縣府今年度委託苗栗縣頑皮豹愛心社，分通苑區、苗栗區、頭份區、竹南區4個區辦理預賽。預賽的報名隊通苑區24隊、苗栗區74隊、頭份區22隊、竹南區37隊共數達157隊、約1000多名青少年參賽。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、議員張佳玲、鄭聚然及社會處長楊文志今天前往賽事現場為選手加油打氣。徐耀昌表示，他上任以來十分重視兒少的各項權益，也期待建構一個讓兒少安全、安心的成長環境，讓每一位兒少都有機會參與多元化的休閒、藝術、文化、娛樂活動，避免不當誘惑，這也是縣府團隊責無旁貸的工作，所以要求社會處在暑假規劃辦理青少年活動，鼓勵大家走出戶外、迎向陽光。

社會處楊文志處長指出，這項比賽今年已邁向第17年，一直深受青少年及家長的支持與認同，除分4個區辦理比賽，今年增加國小組，讓更多年齡層的兒少能夠參加比賽，希望藉由這項活動，引導同學們在炎炎夏日中，從事正當、有益身心的休閒娛樂。

徐耀昌強調，今年度「暑期保護少年－青春專案」已經開始了，從7月1日起到8月31日止，共計為期2個月，要避免兒少遭受性剝削，請一定要記住「私密照不自拍、不傳送、不持有、不買賣」的4句口訣保護自己。

也請店家不要販售或提供酒品及檳榔給未滿18歲的未成年人，否則會被罰1萬元到10萬元，也提醒大家「遠離是非場所」、「培養健康休閒活動」、「不飆車」、「不到危險水域戲水」。

最後他期待選手們在球場上拿出最佳實力，爭取佳績，也呼籲大家雖然現在新冠疫情已趨緩但仍請配合疫情指揮中心運作，勤洗手、戴口罩、禮貌寒暄拱手不握手。