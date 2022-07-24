鄭仲茵日前在衛視中文台《一袋女王》分享因為耐心等待而發生的好事；鄭仲茵透露過去拍戲時竟曾為了一碗麵，等了6個多小時，知道背後原因後她感動落淚，後續更是戲約不斷。

鄭仲茵回顧過去拍八點檔時，有次在梳化後等了3個小時，劇本也來了，演員也排完戲了，但卻苦苦等不到工作人員喊說要錄影，鄭仲茵好奇問了一下，工作人員也只跟她說要再等一下，又等了一陣子，鄭仲茵終於受不了走進攝影棚，想問問到底在等什麼，跟她熟識的副導偷偷透露說其實在等一碗麵。

原來，該場戲是要拍鄭仲茵再次吃到劇中爸爸石英，為她煮的一碗充滿兒時回憶的麵，而且鄭仲茵必須邊吃邊流淚，所以導演特別要求說這一碗麵很重要，而且還指定要「豆籤麵」，但因為豆籤麵不好買，加上劇本又是臨時出來，恰巧有賣的店家當天休息，劇組負責道具的工作人員只好查網路資料後，去買材料回攝影棚自己煮，才會一碗麵等了6個多小時。

鄭仲茵說至今回想當時的劇情，還是會哽咽想哭，所以當時拍那場戲時鄭仲茵完全真情流露，嘴裡含著麵邊吃邊流淚，攝影師還捕抓到鄭仲茵眼淚滴進麵裡的畫面，那場戲播出後果然創收視新高，鄭仲茵還拿到一個鼓勵的小紅包；不只如此，從那之後幾乎每檔戲都有她，讓大家稱讚等著很值得。本集將7月26(二) 晚上10點衛視中文台播出。