2021年大陸各地的出生人口如何？根據《第一財經》統計，目前，已經有29個省份公布了2021年的出生人口數據。其中，安徽省衛健委最新發布的《2021年安徽省衛生健康事業發展統計公報》顯示，根據全員人口數據庫統計，2021年，全省共出生51.58萬人，其中一孩21.07萬人（佔40.86％），二孩23.35萬人（佔45.27％）。

這與去年的預測數據十分接近。去年9月，安徽省政府網站公布的關於《安徽省人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）》的說明提到，安徽省出生人口連續4年減少，人口形勢極為嚴峻。據安徽省全員人口數據庫統計，2017年至2021年安徽省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長率為-12.1％、-11.4％、-15.8％，-17.8％，整體呈斷崖式下降趨勢。

按此計算，2021年安徽出生人口比2017年下降了47.6％。

目前已經發布2021年出生人口數據的29個省份中，出生人口最多的10個省份是廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州。其中，僅有前6個省份出生人口超過50萬；僅有廣東1省出生人口超過100萬。自2018年超越山東成為第一生育大省後，廣東已連續4年位居第一。2021年，廣東出生人口為118.31萬人，連續兩年成為唯一一個超過百萬大關的省份。

從各省數據來看，多個省份2021年出生人口創下了數十年來的新低。湖南2021年出生人口為近60年來首次低於50萬人；人口大省河南的出生人口自1978年以來首次低於80萬人；江西出生人口自上世紀50年代以來首次低於40萬人。

例如，山東2021年出生人口比2017年（全年出生人口為174.98萬人）下降了57.1％；河南2021年出生人口比2017年（全年出生人口140.13萬）下降了43.4％；湖南2021年出生人口比2017年（全年出生人口90.8萬人）下降了47.9％；江西2021年出生人口比2017年（全年出生人口 63.5 萬人）下降了40.6％。

7月12日，中國國家衛健委發布的《2021年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示，2021年出生人口1062萬人，其中二孩佔比為41.4％，三孩及以上佔比為14.5％。對比2020年的數據，出生人口下降約138萬人。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏。出生人口持續下降，有多方面因素，首先就是育齡婦女數量減少，尤其是有資格當媽媽的人在逐漸減少。同時，婚育年齡推遲、婚育成本上升導致出生意願下降。此外，新冠疫情的影響也十分明顯。

針對生育壓力大、生育意願走低、出生率下降的趨勢，近年來大陸中央和各地推出一系列鼓勵生育的措施。《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》指出，要降低生育、養育、教育成本。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，推進教育公平與優質教育資源供給，保障女性就業合法權益。

在地方層面，各地密集發布生育支持政策。根據《中國人口報》報導，中國國家衛生健康委人口監測與家庭發展司司長楊文莊近日介紹，各地進一步完善生育休假制度，產假普遍延長到158天及以上，配偶陪產假一般在15天左右，均設立5至20天不等的父母育兒假，增加降低生育、養育、教育成本相關條款。

楊文莊說，一些地方探索公布積極生育支持措施，如江蘇省蘇州市對已備案的社會辦普惠性托育機構，給予1萬元（人民幣，下同）／托位的建設資金補助，「十四五」期間，市各級財政計劃投入約4億元用於促進普惠托育發展；江西省對普惠托育機構按照實際收托數給予每人每月不低於200元的保育費補助；四川省攀枝花市對「二孩」、「三孩」每月每孩發放500元育兒補貼金直至孩子3歲等。