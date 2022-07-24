花蓮「羽動洄瀾運動學校」今正式開幕，未來將提供小選手們訓練使用，作為羽球選手培育基地。（羅亦晽攝）

花蓮「羽動洄瀾運動學校」今正式開幕，未來不僅提供選手訓練，也會開放民眾借用。（羅亦晽攝）

花蓮縣內一群熱愛羽球的人士組成「羽動洄瀾」團隊，承租花蓮港務分公司閒置的大禮堂，斥資近400萬元改建成專業的羽球場館「羽動洄瀾運動學校」，今正式開幕，不僅提供選手訓練，也會開放民眾借用。（羅亦晽攝）

花蓮縣內供訓練的羽球場地及資源不如外地充裕，選手往往得離鄉背景尋求更好的發展，經縣內一群熱愛羽球的人士組成的團隊「羽動洄瀾」，承租花蓮港務分公司閒置的大禮堂，斥資近400萬元改建成專業的羽球場館「羽動洄瀾運動學校」，提供選手訓練之餘，也會開放民眾借用，盼能留住更多羽球人才，替花蓮培育出下一個戴資穎。

花蓮港務分公司近年積極活化港區資產，對外招租大禮堂、行政大樓辦公室及戶外場地等閒置空間，其中室內面積約230多坪的大禮堂在今年1月完成招商，與「羽動洄瀾」簽訂契約，租期5年。

「羽動洄瀾」成功租借花蓮港務分公司大禮堂，利用半年時間，將內部空間改造為具「專業、優質、安全」的羽球運動場館與休閒運動俱樂部，今正式開幕，立法委員傅崐萁、縣府青年發展中心執行長明良臻、縣議員張美慧、吳東昇、林宗昆、楊華美等人均到場參與，樂見縣內將有全新的羽球場館供選手及民眾使用。

「羽動洄瀾」負責人張心怡表示，目前團隊有4名羽球教練持續培育約20名年齡約在6歲至12歲之間的選手，由於縣內羽球場地及資源不如外地充裕，以致縣內選手或教練都會到離鄉發展，為了留住這些人才，決定在「沒有環境的地方創造新環境」，幫助他們在家鄉完成夢想外，也實現自己想蓋羽球館的夢想。

張心怡說，自己在因緣際會下成功承租花蓮港務分公司大禮堂，館舍建築雖適合作為羽球場，但內部空間仍需規畫調整，在資金還未充裕的情況下，先斥資近400萬元初步進行內部調整，「雖然不是100分，但是也有70分」，盼解決選手訓練場地的問題後，能逐漸步入軌道，並招聘更多在地教練，和團隊一起為花蓮羽球奮鬥努力。

張心怡說，該場館未來會以培育選手為主，不過為推廣基層羽球，會在選手訓練時間外辦理育樂營，讓小朋友體驗，或是開放一般民眾、羽球俱樂部等團體借用。

將到台北就讀高一的羽球選手陳亞智指出，羽球選手通常都是從幼稚園階段開始培育，不過縣內羽球發展較不如外縣市，沒有羽球方面的體育專長學校，因此教練通常都會把國、高中階段到選手送到外地培育，尋求更好的機會。

陳亞智，自己平常都是在縣內某體育用品社的樓上進行訓練，雖然曾和學校合作到校練習，卻因疫情中斷，因此時常要換地方練習非常不便，之後有這座場館後，不僅練習更加便利、安全，也能造福更多小選手及民眾，留著更多人才。