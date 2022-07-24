影》街友偷檀香當蚊香用 因天氣熱打赤膊栽了

郎姓街友本月10日下午脫去上衣在路上閒逛，見一輛機車上腳踏板上方掛著塑膠袋，他直接拎起離開，事後發現只是一堆檀香粉末，他索性點燃用來驅趕蚊子，4日後，警方根據他打赤膊的特徵，循線逮人，訊後依竊盜罪送辦。

55歲郎男，平時有手好閒，常在萬華西園路一帶出沒，他自稱，近來天氣炎熱實在受不了，只好將上衣脫去四處遊蕩，直至10日傍晚5點多，見一台停放在騎樓的機車掛著塑膠袋，他不管自己是否需要，直接拿走上面物品。

遭竊民眾報案時稱，他在西園路一帶購買350元的檀香粉末，隨即有轉往其他店家購買神明衣物，短暫停放，不到5分鐘物品就消失不見，警方根據畫面，鎖定打赤膊的郎男，14日晚間8點多，見竊賊相同打扮，隨即上前盤查，郎坦承將檀香用於驅蚊，現已燃燒殆盡。

警方呼籲，民眾購買物品應避免所有物遠離視線，可先將物品放置行李箱等處上鎖保護，以防宵小覬覦尋得可趁之機。