「問天」實驗艙計畫啟動 將在海南文昌發射 12:362022/07/24 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「問天」實驗艙計畫於14時許在海南文昌發射。（中國載人航天微信公眾號） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國載人航天工程辦公室消息，目前，長征五號B遙三運載火箭已完成推進劑加注，計劃於北京時間2022年7月24日14時許，在中國文昌航天發射場發射問天實驗艙。問天艙即將踏上「問天」之旅。 「問天」實驗艙出征在即 本次任務有3大看點 東海大學點亮兆元產業新契機 光點計畫培育智慧製造人才 歐盟端天然氣配給計畫 德國有城市不供熱水澡 #問天 #實驗艙 #大陸 #發射 #計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 CNN爆 中國試圖在華府建塔竊情資 04:102022/07/24 兩岸要聞 俄漸進斷供 歐盟設法留口氣 04:102022/07/21 全球財經 中央大學大一生蔡志群 代表台灣入選日本太空艙實驗計畫 14:372022/07/21 生活 《金融》卡在這 台企永續計畫難行 10:582022/07/21 財經 羅智強親赴高雄站台準備「祕密計畫」柯志恩視訊參與 21:252022/07/23 政治 富邦產險再攜國家隊打造衛星保險 11:572022/07/21 財經 新加坡駐台商務辦事處商務代表 葉偉傑：重點發展智慧移動 04:102022/07/21 財經要聞 國旅期待調查出爐 六成四消費者計畫旅遊踏青 20:062022/07/21 財經 陸外交部批日核污水排海計畫不負責任 表示堅決反對 16:132022/07/22 兩岸 淡水公設通檢案市都委會審議通過 17:422022/07/22 區域情報-新北 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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