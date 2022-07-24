據中國載人航天工程辦公室消息，目前，長征五號B遙三運載火箭已完成推進劑加注，計劃於北京時間2022年7月24日14時許，在中國文昌航天發射場發射問天實驗艙。問天艙即將踏上「問天」之旅。

「問天」實驗艙出征在即 本次任務有3大看點
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