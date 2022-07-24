孫協志（左起）、哈孝遠、曾國城、宇珊、巴鈺、李祖寧、鄭仲茵。（衛視中文台提供）

孫協志近日在衛視中文台《一袋女王》透露曾有次在等待錄影的空檔，與剛入行的新人入行分享演藝圈哲學設停損點，沒想到幾年後新人團體竟都離開演藝圈，讓曾國城笑虧：「怎麼等都好，就是不要等到孫協志」。

孫協志說自己從小就很軍事化個性，加上小時候參加球隊練球，是一個人遲到一分鐘全隊都得受罰，所以準時對他來說很重要。孫協志說入行以來等最久的一次，是參加一個綜藝節目錄影，當時被發下午1點進棚，準時抵達後，接著也彩排完成，主持人3點半到現場，進來後再開會討論，等5點多對完內容後，主持人覺得表演跟節目內容有問題，又重新開會調整、想內容，節目正式開錄已經是晚上9點半，等於整整等待了8小時，令曾國城聽了相當傻眼。孫協志表示對於等錄影這件事他真的非常在意，他覺得大家趕快收工，可以多點時間陪陪家人或跟朋友吃飯，或是做任何都好，此時曾國城馬上接話說：「我覺得夏宇童應該是會體諒啦」，讓孫協志頓時語塞。

孫協志說有次錄外景節目，因為還要等1個多小時讓工作人員布置，在巴士上等到有點煩悶的他，就跟坐在前面的新人團體聊天，開始聊起對方出道的比賽內容、收入、生活狀況等，自嘲愛碎唸的孫協志開始跟新人分享人生道理跟演藝圈現實面，談起藝人賺錢不容易，所以理財觀很重要，還說到在演藝圈要設停損點，如果到30歲還沒到一個程度，建議離開趕快改行，就這樣聊了超過半個多小時，後來5個新人都離開演藝圈了，讓曾國城笑說：「怎麼等都好，就是不要等到孫協志」，讓全場笑翻。本集將7月26(二) 晚上10點衛視中文台播出。