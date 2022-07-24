女星大S(徐熙媛)於2021年11月正式結束與汪小菲的10年婚姻，離婚後3個月，驚喜宣布與24年前舊愛「酷龍」具俊曄再婚，男方隨即以配偶身分來台追愛，此事引發各界話題，兩人奇蹟般的愛情故事，在台韓娛樂圈掀起話題，而近日大S被爆再婚後趕進度，已懷上第三胎，此事立即登上微博熱搜，對此，S媽也鬆口給出回應。

大S與具俊曄在今年3月宣布結婚，比韓劇還要浪漫的情節，讓外界又驚喜又感動，而具俊曄隨即來台，接受隔離後直奔大S豪宅，兩人相擁而泣，之後具俊曄雖因早已安排好的工作行程，接連飛往美國及南韓，返韓時特地上了劉在錫的節目，澄清謠言並分享了跟大S的結婚照，言談間盡是對老婆的疼惜與甜蜜，讓台韓觀眾看了不禁感動落淚，祝福兩人永遠幸福。

之後具俊曄又飛來台灣，跟老婆大S膩在一起，近日陸網瘋傳，再婚時表態「不宴客、不再生小孩」的大S，其實已經懷了第三胎，胎兒目前快3個月大，讓52歲的具俊曄驚喜當爸，也是因為這件事，他先前才會一直提到要定居台北，爆料者還說，S媽知道此事後開心到不行，得吃心臟藥才能穩定情緒。

大S瘋傳懷第三胎的消息，隨即登上微博熱搜，且一舉登上第2名，正當外界熱烈討論時，S媽也立刻被求證，她回應《蘋果新聞網》，澄清大S沒懷孕，直言女兒都幾歲了，這事情完全不可能，「她現在身體，懷孕是無法負荷的」，強調女兒的身體健康是最重要的事情。