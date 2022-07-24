基隆市長林右昌表示，市立網球場及附設籃球場，未來將是培育網球選手的場地。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府斥資1500多萬元，改善市立網球場及附設籃球場鋪面。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市立網球場及附設籃球場過去有龜裂、濕滑等問題，基隆市政府斥資1500多萬元改善鋪面，並增設無障礙坡道。今日上午舉行啟用儀式，市長林右昌表示，未來不僅是培育網球選手場地外，行動不便的朋友也可到場觀賽。

市立網球場及附設籃球場長年受到地下水及多雨天候影響，導致球場鋪面產生龜裂膨拱現象，經立委蔡適應、市府團隊積極爭取下，獲中央補助1200多萬元，並在本市議員支持下，由市府自籌300多萬元，總計投入1561萬餘元，進行鋪面改善工程。

今日上午舉行啟用儀式，林右昌及蔡適應等人到場共同主持。林右昌致詞時指出，這次整修工程，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所的通風及照明設備也都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除期許民眾共同愛惜外，也要感謝愛好運動的市民在改善過程中，不斷給予主辦單位建議。

基隆市政府教育處長杜國正說，工程完成後，不僅解決網球場鋪面龜裂問題，籃球場鋪面也更新為瀝青材質。他進一步說明，瀝青透水性較佳，降雨後可迅速排水，除可減少龜裂，增加球場彈性外，也能減少青苔產生；另要求廠商在較易產生碰撞的三分線及禁區內，塗布摩擦係數較高的壓克力漆，讓民眾打球運動時更加安全。

此外，杜國正提及，市府更克服現場地形限制，在網球場旁新增無障礙坡道，讓行動不便者也可以蒞臨觀賽，同時將網球場管理中心長年屋頂漏水問題，也於這次工程一併修繕，整體空間更加完善及舒適，讓基隆進一步發展為友善運動城市。