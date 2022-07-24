有些人天生隨和、好相處，總是一副好好先生／小姐的樣子，但這並不代表他們好欺負，命理專欄「星座巫師」分享，金牛座、水瓶座、天秤座和雙子座的脾氣都很好，但如果有人踩到他們的底線，他們就會一改平時的態度、硬起來反擊。

1、金牛座

金牛座做任何事情都能深思熟慮，幾乎沒有衝動的時候，就算遇到不順心的事，也能保持理智和冷靜，而且他們的脾氣也很好，個性較為內斂，話也不多，雖然並不像其他人一樣容易親近，但也很少跟人起衝突，能忍則忍，不過他們忍耐只是不想浪費時間，若有人踩到底線，他們是不會輕易退讓的。

2、水瓶座

幾乎沒有人看過水瓶座生氣的樣子，就算有人得罪他們，他們也是一笑而過，不會跟對方計較太多，所以大部分人都會認為他們沒什麼脾氣，但其實他們不生氣，是因為他們根本不在乎對方，覺得沒必要浪費精力生氣，不過若是真的踩到他們的底線，絕對不會有什麼好下場。

3、天秤座

天秤座為人親切大度，對一些小事不太會計較，遇到值得生氣的事情，他們也能很好地克制自己的脾氣，以和氣的方式解決問題，不會隨便亂發洩情緒，但脾氣好並不等於沒底線、好欺負，他們不計較只是為了尊重對方，一旦沒有收到同等的尊重，他們也不會給對方好臉色看。

4、雙子座

雙子座個性開朗活潑、待人友善，說話時常把旁人逗的哈哈大笑，雖然他們表面上看起來脾氣很好，但內心其實十分敏感，很在意別人的眼光與評價，有什麼意見都可以當面和他們說，不要人前和自己很要好，人後又悄悄說壞話，雙子座絕對會記仇，一旦累積到爆發，後果不堪設想。