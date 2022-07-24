在網路上擁有9萬人追蹤的超辣正妹牛奶（王儷潔），是職籃P.League+聯盟台新夢想家「Formosa Sexy」的啦啦隊成員，甜美臉蛋加上一雙媚惑電眼，讓她被封為「微醺感女神」受到大批粉絲喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（23）日因炎熱的天氣讓她熱到受不了，在IG上PO出多張比基尼辣照，令網友看了臉紅心跳。

P.League+聯盟今年賽季隨著富邦勇士隊獲得冠軍而正式宣告結束，無緣進入季後賽的夢想家籃球隊及啦啦隊隊員們提早休假，牛奶也因此獲得假期前往台南度假。而昨日正逢「大暑」全台灣都相當炎熱，她便在IG上PO文表示「熱到衣服穿不住，玩回來沒幾天又好想出去玩」並在一旁曬出日前在台南旅遊時的養眼泳裝照。

只見牛奶身上穿著一件橘色的比基尼與黑色泳褲，對著鏡頭露出甜美笑容並擺出各種姿勢，豐滿的上圍曲線、纖細小蠻腰與白皙肌膚一覽無遺，令網友看了直呼「美美的，橘色你穿好好看」、「牛奶超美的，好辣啊」、「看到美美的牛奶我凍不住」、「比基尼的日子來臨」、「根本掌握流量密碼了」、「牛奶超辣的，夏天就是要穿比基尼」、「性感女神」、「太養眼了」、「這套正翻我喜歡」，受到大批網友留言讚賞。事實上，上週牛奶就曾在IG上分享過同一款泳裝辣照，當時也同樣令粉絲們暴動。