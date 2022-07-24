楊梅警推出金融臨櫃反詐菜單避免民眾誤點詐騙集團菜色。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅警分局有鑒於近來詐騙集團話術推陳出新，民眾受騙後按歹徒指示捏造匯款用途，以規避銀行行員臨櫃關懷詢問，為強化金融機構行員阻詐效力，員警設計製作「金融臨櫃反詐菜單」，菜單內匯集常見的大額財損詐欺手法，以及被害人特徵及近期案例，以另類趣味方式向行員們宣導防詐，也期盼藉由行員們向民眾宣導，避免民眾誤點詐騙集團唬人菜色。

楊梅警分局偵查隊長柯智揚表示，「金融臨櫃反詐菜單」是警方彙集常見大額財損之詐欺手法、被害人特徵及近期案例，設計「金融臨櫃反詐菜單」之反詐文宣，以類餐館菜單格式設計，期盼跳脫傳統生硬文宣，增進民眾閱讀意願。而使用時機為民眾至金融機構臨櫃洽辦時，由前線金融機構行員交付洽辦民眾於等候空檔時閱覽，對應民眾當下洽辦情境是否不小心誤點了詐騙集團的菜色，希望及時喚醒民眾反詐意識，以達提升防詐攔阻功效。。

楊梅警分局也提醒民眾，詐欺集團常利用各式人性弱點，透過各式網路通訊平台發送詐騙釣魚簡訊及推播不實獲利、增加收入等廣告，請大家務必小心查證，切勿貿然交款、匯款或提供個人證件及資料，如有疑問均可撥打165反詐騙專線或110報案電話求助。