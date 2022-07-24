捷運是通勤族的重要交通工具，一名女網友抱怨，搭乘捷運常常手已握在桿子上，但下站上車的乘客直接背靠在她握的桿子，現在天氣悶熱，部分乘客的衣服都是汗水，令她崩潰說「完全是災難」，貼文也引發網友共鳴。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，搭乘捷運常常會發生她手還握在車廂中間的桿子，下站乘客上車，背部直接靠在她握的桿子上，令她傻眼直呼「我手還握在上面耶！靠上來是要跳鋼管舞嗎？」她認為許多人明明就還有手可以扶握桿子或拉上方吊環，質疑為何非得背靠在桿子上。

原PO表示，尤其是上下班尖峰時間的板南線，列車進站聲響起，大家爭相擠進車廂內，根本是一場戰爭，再加上高溫狂飆，常常有人汗流浹背貼在她的手上，令她崩潰直呼「完全是最大災難，不要再給我靠在桿子上，有手就好好抓吊環」。

貼文曝光，引發網友討論，「靠桿子真的很沒品，但更沒品的是已經有人握還硬靠上來」、「靠在別人手上的確蠻失禮的 ！但如果沒有其他人，我會盡量靠著，不然抓著桿子或上面的手把，常常一不小心重心不穩就要跌倒了」、「通常是尖峰時間沒位置坐的時候，我也遇過，明明不只我還有其他人抓桿子，但是就是會有人整個背貼上來，真的不懂耶」、「無意識的吧！可能太累了，我有時候也會不小心忘記」、「建議妳當下可以跟對方反應」。