民進黨新北市長參選人林佳龍近日喊出五股泰山林口大翻新，新北市長侯友宜也邀請林佳龍前往五股看看，並希望親自去見證五股垃圾山變成夏綠地，對此林佳龍今(24)日受訪時表示，垃圾山治理是城市治理的基礎工作，新北現在需要的大翻新、跨區治理以及共營發展，他也批新北市府對停車場進度超前的說法是強辯，「趕快把停車場蓋好」。

林佳龍今天早上前往新北市林口區的竹林山觀音寺參拜，聯訪時有媒體提及侯友宜邀請他前往五股看看，並說改變的勇氣是指《五股夏綠地》的紀錄片；對此林佳龍表示，當然肯定侯友宜對五股垃圾山成功改造的政績，但這是城市治理的基礎工作。

他說，我在擔任台中市長的時候，我也是把后里垃圾山改造成花田綠廊，梨山地區垃圾山積30年，也是在我任內把它解決掉，所以這個其實就是城市治理的基本工作，新北市現在最重要的是大翻新，要能跨域治理、共營發展，而不只是本位主義。

林佳龍也說，就像是地方很期待的林口交流道增設南出北入閘道，現在找到了路、找到地、也找到了錢，就像昨天大家看到新埔國小這些建設，以及停車場的設置，這些都是中央，但是以五股來講，垃圾山改造我們肯定，但城市的發展除了這些基本的工程，也有很多跨域治理，特別是打造新北，未來成為台灣的新都，大翻新之後來帶動首都圈。

也有媒體指出，新北市政府否認前瞻停車場執行不力，反駁目前進度是超前，還暗指不要用錯誤資訊，結果傷了基層同仁的心；林佳龍則說，自己當過交通部長，當時隨時列管過這些停車場進度，交通部補助新北市政府超過40億元的停車場建設經費，但23座裡面，目前進度僅五成左右，其他還在設計規劃中，甚至連發包都沒有。

林佳龍強調，這樣當然會導致工程延宕，結果預算又追加，導致工程越來越困難，陷入惡性循環，地方如果執行不力的話，會不斷缺工缺料、成本上漲，上漲後又爭取說上漲的錢要中央來出，新北的停車場是台灣各縣市數量最多，也是中央補助最多但進度卻最緩慢，「這是有數字的，不用再去強辯，趕快把停車場蓋好」。