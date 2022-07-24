滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗自21日起開打，教育部近日發文給各縣市政府及教育局處，應安排過去執行成效優良的合約醫療院所執行接種作業，並考量家長上班時間，彈性於夜間或假日開設接種站。

教育部表示，莫德納疫苗為首次於國內提供滿6個月至5歲嬰幼兒接種，基於接種後可能出現的反應和罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，請各縣市在疫苗接種前後加強衛教宣導說明，並請家長於接種前詳閱接種單位提供的接種須知。

教育部表示，這次接種途徑為肌肉注射，2歲以下嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌，經醫師評估且完成接種後，將接種紀錄登載於疫苗接種紀錄卡並提供家長保存。

為確保嬰幼兒接種作業安全，教育部建議地方政府安排具有專業團隊的合約醫療院所，尤其若設置接種站，應擇定過去執行成效優良的合約醫療院所，以提供周全的接種服務。

針對接種站的設立規畫，教育部建議，考量家長上班時間，應彈性於夜間或假日開放，場地尤應著重舒適、通風及具適當動線、距離，同時防曬、防雨，有效控制等候時間不宜過長，以提供家長和幼兒的妥善接種環境。