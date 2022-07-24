「2022年第19屆世界警察消防運動會」7月23日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，我國派出警政署、消防署的運動精英前往參賽；警政署24日表示，我國選手首日賽事即勇奪6金4銀1銅，戰果輝煌。

警政署教育組表示，該賽事柔術組由吳玫玲、張雅筑、施柏仰、陳立寰、張嘉恩、吳政彥及許顥瀚等7位代表團好手，一舉奪下3金3銀1銅，人人均奪牌。其中來自桃園市政府警察局的張雅筑參加女子30歲以上、68公斤以下量級組別，為我國摘下首金，意義非凡。

而參加女子18歲以上、84公斤以下量級臥推的葉松江，是桃園市政府消防局的好手，也為我國摘下1面金牌；台北市政府警察局謝伯韶、保安警察第一總隊謝伊筑，參加女子田徑5000公尺競走，分別在30歲以上、35歲以上組別獲得1金1銀。

警政署指出，本次女性選手表現出色，可說巾幗不讓鬚眉。「2022年第19屆世界警察消防運動會」首日賽程我國健兒即能有此輝煌戰績。警政署說，未來幾日的比賽中，期許每位參賽選手持續過關斬將，勇奪佳績，為國爭光。