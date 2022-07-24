民進黨台北市長參選人陳時中(後排左二)24日發表「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書，新光醫院院長侯勝茂(後排左起)、前副總統陳建仁、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，及陳時中的小學老師吳錦森(前)出席祝賀。(黃世麒攝)

喊「怒而不威」暗指柯文哲？ 陳時中：時事若有相符

台北市長選戰開跑，民進黨參選人陳時中日前首先向「萬華破口說」致歉，隨後又表示將舉辦26場地方座談會，遭國民黨參選人蔣萬安酸應先辦「道歉大會」；現任市長柯文哲也批「選舉到了，該裝的也要裝」，陳時中今天回應，「人就是這樣，自己怎麼做的就也認為別人也這樣。」

陳時中今天舉辦《溫暖的魄力》新書發表會，衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、政務次長李麗芬、常務次長石崇良全員到齊，此外陳時中競選總幹事陳建仁、前衛生署長、新光醫院院長侯勝茂皆出席，可說是冠蓋雲集。

政務次長王必勝致詞時提到，陳時中教會他不「怒而威、怒而不威」的處世道理，有一次他與陳時中一同前往立委辦公室處理政務上的難題，自己為了據理力爭，說話大聲了一點，不過陳時中卻是全程保持微笑。

王必勝表示，後來回到辦公室後，陳時中把他叫過來，提醒他在知識與經驗的前提下，動怒是怒而威，然而當累積更多經驗淬鍊後，就要做到不怒而威，讓他獲益良多。

陳時中向萬華人道歉! 柯P狠譏:選舉到了!該裝也要裝│中視新聞 20220723

陳時中隨後上台致詞時則補充，人一開始一定是怒而威，但如果沒有清楚的論述，之後一定會變成怒而不威，當出現這樣的狀態就必須退下其位。他隨後也笑說，「最近對號入座的人很多」，不過今天說的怒而威、不怒而威，不是要影射誰，將新書定名為《溫暖的魄力》，也不是要酸誰沒魄力，都是對自己的要求，政策要溫暖才走得長久。

至於長久下來怒而威的人應該退下其位，是否有特別在說哪件事？還是暗指某位居高位的官該下台？陳時中說，可能會有跟最近的時事相符，但這些話都是他過去在跟部屬與年輕朋友交流的心得分享，「在人生的道路上，我一律給予這樣的建議。」

媒體追問，怒而威的人應退位，是不是在暗指柯文哲？陳時中急忙澄清，不是再說任何人，這只是自己講很久的座右銘，同時也是對自己的監督，不過他也補充，每個人一開始都會論理強衝把知名度打開，但若得到一定的信用後還這樣用，恐怕會成為社會亂源。

針對柯文哲日前批評，陳時中先前為萬華破口說道歉，是因為「要選舉了，該裝的也要裝」；蔣萬安也說陳陣營舉辦26場座談會前應先辦地方道歉會，陳時中回應，這就是自己怎麼想，就用怎樣方式去想別人的說法。

此外，蔣萬安批陳時中「好大的官威，哪來的平民？」陳時中也再度強調，「我是溫暖的魄力啦。」