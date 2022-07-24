教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟示範動作。（體育署提供）

體育署自2020年起發展一系列的「水安知識站」數位互動教材，今年特別以「數位防溺新生活」為活動主題，邀請前大聯盟職棒球星郭泓志、《全明星運動會》藝人林穎樂一同宣導夏日安全戲水的重要。

「每個人做好一件事，預防溺水事件的發生」，是今年聯合國世界衛生組織（WHO） 提倡的口號，邀請每個人都可以至少做好一件事，來減少溺水事件的發生；教育部體育署為呼應「做好一件事」(Do One Thing)，在7月25日國際防溺日前夕，辦理「學生水域安全嘉年華活動」，邀請民眾共同來現場參與以及學習正確的救溺防溺知識。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示：「體育署規劃了這次嘉年華活動，除了為呼應WHO 2022國際防溺日『 do one thing』這件事外，更是希望學生們在這個數位時代，可以透過更多元的線上水域安全教材，讓學生們能夠以更有趣、互動式的方式吸收水安知識」。

這次活動也邀請海洋委員會、交通部觀光局、臺北市政府消防局、中華民國紅十字會、中華民國游泳救生協會等官方及民間單位共同參與。體育署水安代言人假面水男孩、假面水女孩更在活動現場發布最新力作-「救溺特攻隊」水域安全宣導短片，提醒大家牢記「叫、叫、伸、拋、划」的正確救溺步驟。

本次活動宣傳大使前大聯盟職棒球星郭泓志也分享自己朋友的溺水經驗，希望民眾遇到相同的狀況能夠以更冷靜的態度去面對，並懂得使用防溺5步、自救4招等方式自保與救人，也呼籲民眾夏天到了安全戲水之重要性。《全明星運動會》藝人林穎樂也表示，透過數位的方式學習，不管是大朋友還是小朋友都能簡單的學會，是非常創新水安知識學習的體驗。