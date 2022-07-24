UFC拳手艾斯平納膝蓋受傷，被擔架送出場。（路透）

UFC終極格鬥24日在英國倫敦的主賽成為一場大失敗，短短15秒就結束了，原因是拳手艾斯平納（Tom Aspinall）剛開打就自己受傷倒地，他抱著膝蓋痛苦哀號，裁判宣布對手布雷茲（Curtis Blaydes）以TKO獲勝。這已經是UFC連續兩次主賽以受傷提前結束。

Tom Aspinall lands a leg kick then falls to the ground in pain, ending the #UFCLondon main event.



Curtis Blaydes wins via TKO. pic.twitter.com/GDJcOmyXHW — ESPN MMA (@espnmma) July 23, 2022

開賽前司儀炒熱現場氣氛說：「在滿座的O2體育館，這是大家期待了一整晚的時刻！」司儀花費超過兩分鐘的時間唱名，選手還對視了20秒。終於比賽開打，艾斯平納奮勇出擊，拳腳並用，他的右膝擊和踢擊都被擋下。可能因為布雷茲同時出拳，艾斯平納剛收腿之後又打算後撤，導致右腳動作有些不順。此時艾斯平納忽然右膝劇痛，當場往後倒地不起。

防護人員緊急上場關切，艾斯平納看上去非常痛苦，可能是膝蓋韌帶受傷。裁判宣布比賽結束，萬眾期待的主賽就這樣沒了。布雷茲第一時間就發現異狀，他看見艾斯平納倒地時並未發動追擊，而是張開雙手後退。

艾斯平納很快被抬出場，布雷茲在一旁也顯得面色凝重，他向觀眾說：「我很遺憾，我希望能堂堂正正獲勝。」上一周的主賽則是拳手歐提加（Brian Ortega）肩膀脫臼，比賽戛然而止，那場打了4分11秒，一路打進地板戰，可惜還是讓觀眾敗興而歸。