日本庶民美食燒鳥在台灣也受民眾喜愛，有餐飲業者相中燒鳥在台商機，主打使用專屬品牌雞，加入在地食材，要打造屬於台灣的燒鳥文化。

燒鳥是日本庶民美食，最早文獻可追溯到1785年，但直到二次世界大戰後，只要有食材與烤檯就能營業的燒鳥攤商在黑市應運而生，後來隨著1960年代日本經濟起飛，讓燒鳥逐漸演變成上班族下班後的小酌之地。

在台灣融合進串燒的燒鳥文化也深受民眾喜愛，相中台灣愛吃燒鳥商機，燒鳥新品牌Birdy日前發布新聞稿宣布插旗台北大直的一級戰區，由主廚黃晨睿、楊富雄領軍，不僅首創使用專屬品牌雞，更在料理中融入台灣在地特色食材，像是在地香料、蒜苗、麻油等，並首度用fine dining的形式要打造專屬於台灣的燒鳥文化。

業者表示，使用的專屬雞是來自屏東縣來義鄉產區的雪巖雞，花了半年時間調整與測試，品種基礎是由美國普利茅斯洛克雞與台灣本地雞種培育而成，特徵是油脂偏鵝黃，體型稍大但肉質較軟。

黃晨睿說，燒鳥在日本是一門足以摘下米其林星星的專業，但在台灣有許多人仍把燒鳥與居酒屋擺在同一類，他想要的是將這種平民小吃做得更精緻、更高規格，並把每個部位的風味提升到極致。

楊富雄表示，過去台灣民眾很少能有機會品嚐到雞隻的每個部位，他們透過自行全雞拆解的方式，希望讓饕客重新認識熟悉的食材其實一點也不平凡。

除了燒鳥商機外，amba台北西門町意舍酒店相中台灣愛吃海鮮商機，推出全新餐飲品牌「The CAPE LOBSTER & BEYOND龍蝦&海鮮餐廳」，主打道地美式海鮮料理。

amba台北西門町意舍酒店經理袁敦佩表示，新品牌的誕生，不只是為了提供消費者具創意且美味道地的用餐新選擇，也期待帶動西門町消費熱潮，讓人潮回籠。（編輯：管中維）1110724