民進黨新北市長參選人林佳龍昨(23)日表示，新北希望出一個交通市長，而不是做一位警察市長，引起外界議論，更遭批是職業歧視，林佳龍今(24)日表示，他是指新北不只要有擁有警察資歷的人來做市長，下一任希望交棒給有交通專業的人來擔任市長，更強調自己重視警察福祉，批侯友宜任內拒絕接收中央增訓的警察人力，導致新北警察過勞。

針對新北市不需要警察市長的說法，新北市長侯友宜昨天也回覆指出，職業不分類別，彼此要互相尊敬，新北市目前有29個區，非常遼闊，每天要努力地腳踏實地，一步一腳印做好民眾的大小事。

林佳龍今天受訪，被問及此事時表示，他是說新北不只要有警察經歷的人來做市長，下個階段希望有以交通為專業的人擔任市長，因為有基層的聲音跟他反映，大家都覺得新北要真正升格又升級，需要做好交通建設，特別是捷運環狀路網的時代，怎麼把人、車、路，雲聯網，智慧交通做好，所以這個時機新北最需要一個懂交通，也重視交通建設的市長。

他也說，自己在當台中市長的時候，所有的警消，包括交通工作，都編列很多預算，包括警消人員的健保、補助，包括廳舍、設備增建，或者是提高品質，而這個部分正是新北市現在最嚴重的問題，治安最大的問題就是警察過勞。

林佳龍指出，新北市的警民比是六都負擔最重的，警政署過去曾增訓5000位警察人力，但2年培訓完成後，新北卻以財政能力有限就放棄了，這導致現在新北治安出現問題，警察出現過勞，反之桃園市接受900位。

林佳龍強調，單去年就有70幾位警察因為值勤而造成傷亡，這要從根本來解決，自己會比侯市長來關心警察權益，唯有做好警察做好治安工作，人民財產才能得到保障。