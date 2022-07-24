台鐵軌道旁有數百件由鐵道局負責的臨軌工程正在施作中，嚴重影響軌道安全。為預防臨軌工程出包事件重演，台鐵局和鐵道局特於7月21日以「無腳本」方式辦理「台南計畫工地災害事故模擬演練」，確保鐵道局施工工地旁台鐵行車路線的營運安全。

台鐵表示，本次演練由台鐵局南區協調中心副召集人徐竹平段長主持，結合鐵道局南部工程處、台灣世曦公司、大陸工程公司、以及台鐵高雄運務段、台南站、高雄工務段、左營機務分段、及綜合調度協同操演。狀況設定為台南地下化工區發生事故／事件，影響到台鐵軌道路線，施工單位迅速通報台鐵，包括利用1933專線，封鎖路線使列車停車，再搶修。通報及應變分別於9：10及9：40 執行2次，過程務實逼真，成效良好。

徐竹平表示，近來南部地區已進入高溫酷暑時期，各單位人員在此環境仍戮力完成演練，協調中心特別表達謝意，維護台鐵行車安全是兩局的第一要務，日後雙鐵會持續辦理類似演習，熟練訊息傳遞SOP，保障列車及旅客安全。徐竹平也特別呼籲，包括一般民眾發現路線障礙或異常，都可以直接撥打「1933」免費直通市話，直接向台鐵綜合調度所反映，以加快應變速度；但一般業務或服務查詢請勿撥打「1933」，以免占線耽誤了寶貴的救援時間。