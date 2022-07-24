根據國健署109年死因統計，有2655名女性死於乳癌，平均每天約7.3人因乳癌去世，是婦女癌症死亡率第3位，顯示乳癌對女性健康的嚴重威脅。此外，婦產科醫師蘇俊源也提醒，台灣的乳癌罹患率有呈現年輕化的趨勢，特別列出12徵兆，呼籲民眾時常自我檢測。

蘇俊源在臉書粉專發文分享，世界乳癌機構曾指出，當乳癌出現時，會出現12徵兆，包括：乳房皮膚變厚、乳房凹陷、皮膚潰爛、乳房發紅、出現分泌物，有坑疤凹點、厚腫塊、靜脈曲張、乳頭凹陷、形狀改變、橘皮皮膚、肉眼看不見的腫塊。

蘇俊源提醒，第一時間注意到異狀時，務必及早前往醫院檢查；此外，平常也要多關心身體是否出現異常，畢竟預防勝於治療，例行檢查更是不可少，尤其是台灣乳癌罹患率有呈現年輕化的趨勢，但民眾對於乳房篩檢的警覺性卻依舊不夠。

國健署指出，乳癌的危險因子包含：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

美國癌症研究所（AICR）同樣表示，38％的乳癌是可以被預防的，因此，乳癌防治計畫第一步就是從年輕時就要養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，並且適時釋放身心壓力。

國民健康署補助45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國42年次至66年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國67年次至71年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，只要符合資格且有意願接受檢查者，請攜帶健保卡至通過國民健康署資格審查之217家「乳房X光攝影醫療機構」接受檢查，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，以早期發現早期治療。

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