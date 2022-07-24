台東縣新生國小美術班學生以廢棄作業簿、考卷等，打造成2艘獨木舟，24日下水划行。（蔡旻妤攝）

台東縣新生國小美術班學生以廢棄作業簿、考卷等，打造成2艘獨木舟，24日下水划行。（蔡旻妤攝）

台東縣新生國小美術班學生以廢棄作業簿、考卷等，打造成2艘獨木舟，24日下水划行。（蔡旻妤攝）

台東縣新生國小美術班學生以廢棄作業簿、考卷等，打造成2艘獨木舟，24日下水划行。（蔡旻妤攝）

台東縣新生國小美術班學生以廢棄作業簿、考卷等，打造成2艘獨木舟，24日下水划行。（蔡旻妤攝）

廢紙獨木舟下水 學子留下難忘回憶

台東縣新生國小美術班24名學生美術班導師劉鎧瑋指導下，把小學6年用過的作業簿、課本、考卷，一張張貼起來，打造成2艘獨木舟，24日下水，不僅不怕水而且能划能載人；學生們終於完成國小的最後1堂課，留下難忘回憶。

紙做的船真的能在水上划行，而且速度很快！學生們坐上自己花了整個學期，用數以千張的廢棄作業本、考卷，打造出長4.6公尺、寬1公尺的2艘獨木舟，才一下水，孩子們都非常興奮。

學生王心樂直呼，看到紙舟下水有點不可思議；學生林致均指出，在外觀的海龜畫了1個小時，還畫上具有帶有現在我們就可以把生活中的美帶出來，也是蠻開心的

由於學校每年都會淘汰很多課本，因此老師發想，廢棄紙張留下來可以做一些特別的東西，在製作過程中，學生也能學習團體合作。此外，新生國小也特別向東河國小海洋教育中心合作，並結合水域課程，在確保安全的情況，師生一起體驗親水樂趣。

指導老師劉鎧瑋說，學生很有藝術的天份，讓他們能把藝術發揮運用在生活中，而且廢物利用很環保，紙舟外層是學生的繪畫，內部則是6年來的學習記憶，今天是最後1堂課，要讓他們留下深刻的小學回憶。

新生國小校長張經緯說，過程中學生把夢想與希望書寫在紙上，在黏貼附在船體中，這2艘舟也成為孩子「夢想之舟」，另1艘紙舟是以第3屆美術班學長姐製作的蒙皮舟為模製作而成，也象徵薪火傳承。