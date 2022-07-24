近來高溫屢創歷史新高，不免讓人口乾舌燥，牙醫提醒，口乾症是真實存在的疾病，若唾液量減少，易增加蛀牙與牙周病的機率、甚至說話與進食都困難。患者除了就醫找出根源外，也可透過少吃刺激性食物、吃無糖口香糖、調適身心等方式，以減緩此困擾。

牙醫張添皓於張添皓醫師牙髓診療室表示，口乾症就是當事人自覺口腔乾燥，據統計，超過25%的65歲以上病人會抱怨有口乾症；但1/3病例中，唾液（口水）量並未真減少，而是其主觀感覺，「無論是主觀感覺或客觀的口水減少，都會影響生活品質。」

張添皓說，口水有3大功能，1. 可避免口腔黏膜受到化學、微生物傷害且可幫助清潔口腔。2. 幫助進食與消化。3.可讓脫鈣的牙齒再鈣化，並減少牙釉質軟化的現象。

若口水量變少，張添皓說，易有口乾口臭問題，例如喉嚨痛、聲音沙啞、易嘴破、感覺食物無味而致進食困難；口水較黏稠、舌頭易黏在嘴巴上；「有些人還會說話困難。」此外，若無足夠口水，易出現蛀牙、牙周炎等疾病。

圖／張添皓提供

他說明，口水減少有幾大因素，例如年齡、荷爾蒙、口呼吸習慣（鼻塞、過敏等）、唾液腺問題、許多藥物也減少唾液量（包括精神科藥物、利尿劑等），「此外，焦慮、恐慌等心理問題也易讓人口乾。」

張添皓建議，有口乾症者，除就醫找出根源外，生活上也可自行調整來減緩困擾，例如加強口腔清潔、避免太過鹹辣、過量咖啡因等刺激性食物，也需要自我調適以減緩症狀，「多食用新鮮蔬果、遠離菸酒，另外，盡量調整自己的身心狀態，降低焦慮問題。」