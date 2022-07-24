少年不滿友人遭店家通報警方帶離，憤而砸店。（警方提供）

少年不滿友人遭店家通報警方帶離，憤而砸店。（警方提供）

影》KTV通報少年深夜未歸 4同伴不爽砸店嗆警下場慘

李姓少年今（24）日凌晨在新北市汐止區好樂迪KTV與多名友人聚會歡唱，店家發現通報警方到場將李少帶回，吳姓、侯姓少年不滿店家行為，氣憤搗毀店家物品及持滅火器胡亂噴灑，汐止警方獲報到場，逮捕吳、侯2少，過程中曾姓、鄭姓男子企圖阻止與員警拉扯，也因涉妨害公務遭逮。

據了解，李姓少年與同伴在KTV包廂內狂歡，凌晨4時許因過於吵鬧引起店家注意，店員發現有少年深夜留置在外，遂通報警方，員警到場時在場僅李姓少年1人未滿18歲，遂將其帶回管束，通知家長領回。

稍晚吳姓、侯姓少年從外返回包廂，得知店家通報警方帶走友人，結帳前怒砸店內物品及設備，並持滅火器胡亂噴灑，財物損失約4萬元，店家立即報警，汐止警方啟動快打部隊火速到場，將動手砸店的2名少年逮捕。

過程中同行22歲曾姓男子、21歲鄭姓男子為維護友人，出言辱罵員警並與警拉扯，員警噴灑辣椒水將2人制伏，依法逮捕。偵訊後，全案依毀損、妨害公務罪嫌送辦。