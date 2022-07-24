訂房網站Booking.com為了解下半年旅客對國旅的想法及喜好，發布最新「疫後國旅趨勢調查」，調查結果顯示，超過6成台灣旅客表示即使下半年能夠出國，仍然會安排國內旅行。而在國旅類型上，台灣旅客偏好親近大自然和山林，也相當重視在地深度體驗。

隨著各國邊境逐步開放，台灣旅客雖期待能再次出國旅遊，但在邊境尚未完全開放的諸多不確定因素下，仍然心繫國旅。據調查顯示，62％的台灣受訪者表示，即使接下來出國旅行開始復甦後，仍計畫於下半年安排至少1～3次的國內旅行。

而在國旅天數方面，有52％的受訪者認為2～3天的行程最剛好，另有25％的旅客偏好4～5天的旅行。其中，飯店類型的住宿依然是民眾首選，民宿則緊追在後。至於偏好的國旅類型方面，前三名依序為「自然及山林」、「在地體驗」和「奢華之旅」。

大自然中的旅行成為台灣旅客最愛的國旅類型，顯示台灣旅客對自然環境的喜愛，亦希望在國旅中能真正參與道地行程，深度認識地方文化。而「奢華之旅」成為疫後國旅的熱門類型，顯示台灣旅客嚮往精緻假期，用極致放鬆的行程及旅宿好好犒賞自己。

此外，Booking.com日前公布的「亞太地區旅遊信心調查」中，高達58％的台灣旅客最害怕「在旅途中染病」，也有高達72％受訪者表示「安全」是再次出遊的最大考量。

因此，此次調查被問及疫後出遊住宿的前三大考量時，「新冠肺炎健康和安全措施」自然成為台灣旅客預訂住宿時最重視考量。另外，「住宿線上評論」和「鄰近當地景點」也是重要的考量，顯示台灣旅客會仔細看過往旅客留下的評論和旅宿的交通位置，來決定是否下訂。

Booking.com台灣區域經理詹雅(人予)表示，疫情帶來的影響將持續改變我們的旅行方式以及決策。雖然2022年的旅行將和過往大不相同，但令人欣慰的是，台灣旅客依然對未來的旅程保持樂觀，用多樣化的行程滿足出門走走的渴望。

詹雅(人予)指出，從Booking.com此次調查結果來看，旅行仍然是台灣旅客生活中不可或缺的一部分。預期當未來全球整體環境更加安全時，期待旅客會更自信地邁出步伐，勇敢完成旅行夢想。