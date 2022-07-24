民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日一大早連跑3個行程，針對外界滿是負評的新竹市立棒球場缺失，沈慧虹強調，不管是球迷、球團，或是所有朋友給予的建議都相當的寶貴，她相信新竹市政府會跟球團一起合作，改善有缺失的項目。

沈慧虹表示，針對新竹棒球場的缺失，新竹市政府一定會與球團一起努力改善，最重要的是大家一起努力，給球員最安全的環境，也要讓球迷有更好的觀賽經驗。

沈慧虹今天清晨先至新竹果菜市場掃街，向早起的市民懇託支持，結束後至「阿華福砌什錦麵」用餐，推薦最在地的大菜市隱藏版美食，隨後又趕至湳雅公園參加光華社區活動，她表示，未來會繼續推動長輩照顧等社福政策。

沈慧虹表示，「阿華福砌什錦麵」是新竹人的早餐祕密基地，許多市民逛完市場後，都會來享受1碗招牌什錦麵，搭配清爽可口的涼菜及黑白切，店家重新裝潢後，內用空間變得更舒適，新竹不是美食沙漠，有許多隱藏版美食就藏在市場周遭，來大菜市千萬不能錯過這間阿華福砌什錦麵。

沈慧虹隨後再至光華社區，向社區長輩問好，她也向現場民眾承諾，將會秉持財政紀律、不舉債，在不排擠到教育及公共建設預算的情況下，繼續推動長輩照顧的社福政策。另，過去她在光華里推動光華國中前的人行步道，未來包括已向中央爭取到經費的「新竹台大分院新竹醫院湳雅院區」、共餐食堂都會繼續推動。