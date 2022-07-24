民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，台灣民眾黨祕書長謝立功24日南下高雄參加由同黨高市議員參選人劉家榮號召成立的「監督市政聯盟」說明會，謝立功怒批，林智堅的論文遭各界質疑，這不只沒有學術貞操，還汙辱了台大國發所的所有學生、老師及口試委員。

謝立功表示，政治人物的誠信非常重要，林智堅在台大國發所的論文遭人質疑抄襲，而他自己剛好是台大國發所的博士、口試委員，所以他感觸極深，他相信台大國發所碩博士的師生，都不像林智堅一樣沒有誠信、沒有學術貞操，林智堅的行為對所有台大國發所的師生、畢業生、口試委員是極大汙辱。

謝立功進一步指出，林智堅無論在中華大學或台大國發所念碩士時寫的論文，遭到那麼多人質疑是抄襲，就應該深刻反省，而不是把別人的質疑、指責都當成是政治操作，若林智堅的論文沒有抄襲，可以去問任何教授，為何論文雷同率這麼高？而且到現在他還講得不清不楚。

謝立功呼籲，林智堅不應該把老師拖下水，學生拖老師下水是不對的，老師要幫學生也要幫得有道理，不應該硬凹，他們毀損的是所有學術倫理的聲譽，真正學術界出來的學者，真的無法忍受他們為了一時的政治，把學術界搞爛、搞臭，請林智堅趕快說實話，該退就退，若民進黨再硬凹下去，不僅會影響全台灣的選情，也會讓大家對台灣政治生態、學術界的看法有所改變。