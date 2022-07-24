民進黨新北市長參選人林佳龍展開地方行程後馬不停蹄，這個週末連續兩天前往地方重要廟宇參拜，繼昨天赴泰山頂泰山巖參拜後，今(24)日再到林口竹林山觀音寺參香並「還願」順利爭取林口交流道；林佳龍表示，台中跟新北的治理經驗很像，所以新北市正在做的我都做過。

林佳龍今天早上在前立委李顯榮、呂孫綾，新北市議員賴秋媚、何淑峯、陳科名，市議員參選人李宇翔，竹林山觀音寺董事長黃火旺、總幹事呂水鍾的陪同下，前往竹林山觀音寺參香。

林佳龍說，竹林山觀音寺是林口地區重要信仰中心，信仰圈也跨區到桃園蘆竹、龜山及其他縣市，他認為信仰圈就是生活圈，過去他來到林口時，地方非常期待林口交流道能增設南出北入匝道，因此也來到竹林寺祈求「順利找到路、找到地、找到經費」，終於在地方持續爭取、中央政府全力支持之下順利推動，今天特別來還願，盼觀音佛祖保佑工期順利完成。

他表示，雙北捷運、淡江大橋、台61、台64快速道路高架化，汐止105號市道連接八里林口，以後人流物流車流金流會更加頻繁，林口現在有桃園機場捷運，但轉乘公共運輸，包括公車、客運、公共自行車、電動機車都要提前部屬，所以新北市升格12年要要脫胎換骨，需要的是大翻新，讓新北升格又升級。

林佳龍強調，把垃圾山改造成花田綠廊、補助長者裝假牙、托育托老，新北發展經驗跟台中很像，這些我都做過，反觀新北六都社會福利預算最後一名，警民比負擔最重，3年前自己曾促成警政署增加500名警力培訓，桃園需要900名馬上撥到，新北卻說會增加財政負擔就拒絕，「新北需要的是有經驗的人，要能夠推動跨域治理，新人新政新氣象」。