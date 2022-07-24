台中火車站外的防火鐵捲門今年2月故障至今，都未修好，有市民看不下去，昨日下午在鐵捲門旁貼上告示牌，替鐵捲門取名為「延宕的修復」，鐵捲門瞬間成了裝置藝術，令不少網友笑翻直呼「真的是最高諷刺」，對此台鐵回應說，因為鐵捲門廠商沒有零件，台鐵也無法修復，目前已規畫設計新的防火鐵捲門，可望在9月修復。

讀者向《中時新聞網》表示，台中火車站的防火鐵捲門壞了快半年，都不見台鐵維修，他昨天下午在鐵捲門旁悄悄貼上手掌大小的告示牌，以美術館展場格式呈現，將鐵捲門命名為「延宕的修復」，用以嘲諷台鐵，壞掉的鐵捲門瞬間成了裝置藝術，他大酸「這門修了快半年都沒動靜，總算在今天升格為裝置藝術了」。

台中火車的防火鐵捲門壞了快半年，都不見台鐵維修，有市民看不下去，昨天下午在鐵捲門旁悄悄貼上手掌大小的告示牌。（圖／讀者提供）

他將其PO到個人臉書後，引發網友熱烈回應、轉發，「真的是最高諷刺」、「藝術源於生活」、「笑死！這個鐵捲門真的壞超久，有夠誇張的」、「傑出的一手，突然覺得這裝置很美」、「下次回台中看看修好了沒有」、「如果需要導覽的話，是不是要洽台鐵呢？」、「一秒變藝術品，修繕的錢都省下來了」。但該裝置藝術「展出僅3小時」，就被台中站務員清除了。

台鐵指出，台中站防火鐵捲門2月故障後，台中站聯繫原建置廠商修繕，但因為沒有零件，台鐵也無法修復，因為防火門攸關消防規定，重新購置需要通過審查，台中站與中市府都發、消防、建管等相關單位會勘，已委託建築師更換設計，送審新的防火鐵捲門設計，也計畫將西側原有的鐵捲門全數更換，順利應可在9月修復。