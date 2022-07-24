羅東聖母醫院於24日在院區范鳳龍紀念大龍2樓綜合診療中心，舉辦免費腹部超音波檢查活動。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東聖母醫院於24日在院區范鳳龍紀念大龍2樓綜合診療中心，舉辦免費腹部超音波檢查活動。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為響應2022年世界肝炎日，肝病防治學術基金會邀請全台16家醫療院所，一同舉辦「今年超了沒–全台免費腹部超音波檢查活動」；宜蘭區由羅東聖母醫院承接，24日於院區范鳳龍紀念大龍2樓綜合診療中心辦理，據院方統計，4人檢查出疑似肝癌、近5成脂肪肝，籲全民每年1次定期檢查，及早發現、及早治療。

肝癌名列國內癌症十大死因的第2名，每年有7千多人死於肝癌，像是知名藝人吳孟達、安鈞璨、蔡頭等因肝癌相繼離世，多年來政府對於肝病防治不餘遺力，強調完整的肝臟檢查應包括抽血檢驗肝發炎指數、甲型胎兒蛋白和上腹部超音波檢查，其中腹部超音波檢查，簡單施行、無疼痛、無輻射、確診率高。

肝臟是沉默的器官，也是人體重要器官之一，肝臟相關病變早期並無明顯症狀，往往等到病人有倦怠無力等症狀時，肝臟已發生病變；故定期的超音波及抽血檢查，是守護肝臟的最佳保障，籲民眾勿掉以輕心。

羅東聖母醫院說明，除了有B、C肝帶原的民眾，需每半年1次進行腹部超音波檢查外，年滿40歲以上的民眾，也應定期安排腹部超音波檢查；若有發現異常，透過醫療團隊的轉介，能及早發現、及早治療，大大提高肝病治癒的機率。

據院方統計，今（24日）腹部超音波檢查共166人，檢查異常人數有126人，其中4人發現疑似肝癌，高達72人、近5成脂肪肝，近3成肝病變，希望透過此次檢查能提醒報告異常的民眾，調整生活作息及飲食習慣，保護自己的「小心肝」，讓自己的人生變「彩色」的。