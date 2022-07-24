上周關聖帝君聖誕千秋，今則是關公大哥劉備生日，新北市長侯友宜今前往三峽區行修宮參拜祝壽，並致贈「義勇忠精」賀匾，感謝廟方長年熱心公益嘉惠大眾等義舉善行，同時祈求恩主公庇佑市政順利，人民「安居樂業」。

侯友宜表示，關聖帝君是他這輩子最重要的宗教信仰，無論是剛出社會的刑警工作，或是這12年來新北市副市長、市長等職務，皆秉持關公忠孝精神，竭誠為國做事為民服務，全力以赴打造新北市成為最適合居住的城市。

侯友宜指出，工作42年來，尤其感念玄空師父在三峽白雞山創建行修宮，行修宮是台北行天宮的發源地，在他從事刑警工作，台北行天宮奉祀的關帝聖君是他打擊犯罪保護人民的重要支柱及宗教信仰。今天心懷惜福感恩的心前來參拜，祈求恩主公繼續保佑大家往前走，讓人民安康社會祥和國家安全。

侯市長也感謝行修宮、台北行天宮及北投分宮長年辦理醫療、學生及家庭急難救助，關懷突遭變故陷困境的民眾，捐助金額高達3900萬元。此外，新冠疫情期間，更緊急捐贈快篩試劑、防護衣及面罩等市值逾520萬元防疫物資給予市府統籌運用。

民政局表示，行修宮於1962年由玄空師父出資出地興建，於1970年把行修宮捐贈財團法人台北行天宮，成為行天宮三峽分宮。行修宮以五倫八德為宗旨，推展宗教、文化、教育、醫療、慈善五大志業，信徒遍布全省，香火鼎盛，是三鶯土樹地區重要信仰中心。