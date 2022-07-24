台南山上花園水道博物館製作的專屬徽章。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」，穿上量身打造的道士服與粉絲見面。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南市美術館2館殭屍特展掀起一波追鬼熱潮，農曆七月將至，台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」，也搶搭這波風潮，穿上量身打造的道士服與粉絲見面。館方表示，鬼月期間，園長每周日都會穿著限定服裝在寵物園區與遊客互動，民眾只要帶著變裝過的毛小孩到園區，即可獲得個人專屬徽章1枚，讓大家在鬼月逢凶化吉。

長期贊助水道博物館「園長」服裝的寵物服飾業者，結合僵屍與鬼月話題，特別為園長量身打造製作一套道士服，以明黃色為底的衣服，繡上八卦，帽子還縫上水道的LOGO，相當應景。新造型上傳臉書山上花園水道博物館粉專後，立刻引發熱烈討論，不少網友都直呼好可愛。

館方表示，暑假期間，園區內除有2公頃的百日草花海綻放，適合拍攝網美照之外，農曆七月每周日還將舉辦寵物COSPLAY活動，只要飼主帶著家中的毛小孩前來園區與園長互動，經留下照片後，工作人員就會協助製成專屬徽章留念。