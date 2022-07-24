台中1名藍姓高三生，於111年1月開車時壓到陸姓女子的腳，但藍男並未下車查看，僅搖下車窗用台語問陸女：「你在幹嘛」後開車離去，藍男被依駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑6月，得以易科罰金，緩刑2年。

據判決書指出，台中1名18歲的藍姓少年111年1月開車從西屯區寶慶街30巷往西屯路方向行駛，未注意前方騎機車的陸姓女子，以右車輪輾過陸女的左腳，導致她左腳踝有擦挫傷之傷害。

藍男當時還搖下副駕駛座車窗對陸女稱「你是在幹嘛？（台語）」，她痛到僅回：「我的腳，我的腳」，沒想到藍男聞言未對陸女做任何急救措施外，還開車逃離現場，氣得陸女報警提告。

藍男於警詢時坦承不諱，供詞與陸女於警詢及偵訊時之證述情節相符，警方依當時道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表，將藍男移送法辦。

法官認為藍男肇事後逃逸，未協助救護陸女，罔顧他人身體安全，其行為對於社會公共安全產生危害，確實不對，考量藍男壓到陸女的傷勢不重，且藍男為高三學生與陸女達成和解並履行，依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑2年。